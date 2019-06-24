Marmaris Kızkumu Plajı'ndaki ruhsatsız su sporları parkuru kaldırıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki, adını bir efsaneden alan ve mitolojik dönemlerden kaldığı bilinen Kızkumu Plajı'ndaki kaçak ve ruhsatsız su sporları parkuru kaldırıldı.

Datça Liman Başkanlığı, Marmaris Jandarma Komutanlığı ve Marmaris Belediyesi ekipleri, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Orhaniye Mahallesi'nde bulunan, denizin içinde kumlardan oluşan 450 metre uzunluğundaki yol nedeniyle insana "su üzerinde yürüyormuş" hissi veren plajda bulunan su sporları parkurunu kaldırdı.

Datça Liman Başkanlığının önerisi ve Marmaris Kaymakamlığının onayıyla kaldırılan su sporları parkurunun malzemeleri kamyonlara yüklenerek Marmaris Belediyesi Makine Araç Parkı'na götürüldü.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün binlerce kişinin üzerinde yürüdüğü efsanevi Kızkumu Plajı'ndaki ruhsatsız ve kaçak parkurun kaldırıldığını söyledi.

Kızkumu'nun daha güvenli hale getirildiğini belirten Yüksel, "Ruhsatsız ve kaçak bir su sporları istasyonuydu. Tespit edilince tahliye kararı alındı." dedi.

Orhaniye Mahallesi Muhtarı Cem Dinç ise Kızkumu Plajı'nın etrafına da güvenlik için şerit çekileceğini, turistlerin daha güvenli bir şekilde plajdan yararlanacağını ifade etti.