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Marmaris Kent Konseyi’nin yeni yönetimi basına tanıtıldı

Marmaris Kent Konseyi yeni yönetimi düzenlenen toplantıda basına tanıtıldı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:38
Marmaris Kent Konseyi’nin yeni yönetimi basına tanıtıldı

Marmaris Kent Konseyi yeni yönetimi düzenlenen toplantıda basına tanıtıldı.


Muğla’nın Marmaris ilçesinde Kent Konseyi’nin yeni yönetimi basın toplantısı düzenledi. Kent Konseyi’nin ofisinde gerçekleşen toplantıya, Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin, yürütme kurulu üyeleri Pınar Ünlü, Yasemin Tümer, Atilla Geniş, Fatma Uçar, Aysun Diyaroğlu, Sermin Güvenç ve İlyas Toprak katıldı. Yürütme kurulu üyelerinin tanıtıldığı toplantıda, Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin basına açıklamalarda bulundu.Mahalle meclisleri kurmak için çalışma başlattıklarını belirten Beytekin, “Bizler Kent Konseyi olarak, temsili bir demokrasi yerine katılımcı bir yerel yönetimi desteklediğimiz için halkın kente dair fikirlerinin, sorunların ortak akılla belediyeye iletilmesi taraftarıyız. Belediyenin kentle ilgili yapacağı tüm projelerde kent halkının önerilerinin de dikkate alınmasını sağlamak istiyoruz. Kent Konseyi aslında çok büyük idealleri olan bir oluşum. Kent Konseyi kente dair yapılacak her işte sözünü söyleme, onu denetleme, çözüme katılma konusunda bir sistem. Basından ricamız tüm halkımıza ulaşmak istiyoruz. Kent Konseyi olarak, genel kurula katılan bütün derneklerle bir görüşme yapacağız. Onların beklentilerini alacağız. Halk genel kurula gelmedi. Biz halkın bu tür toplantılara katılması için basından da yardım istiyoruz. Çünkü Kent Konseyi’nin en önemli organlarından biri mahalle meclisleri. Bizler mahalle meclisleri oluşturmak için gelecek sene hamleler yapacaktık. Fakat Belediye Başkanımızla yaptığımız görüşmede, Belediye Başkanı Mehmet Oktay bu tür girişimlerin biran önce başlatılması, demokratik katılımın tam anlamıyla gerçekleşmesi anlamında daha erken davranmamızı önerdiler. Bizde bu öneri dahilinde yakında, birkaç mahallemizi pilot mahalle seçerek mahalle meclisleri oluşturacağız. Yani bu şuna vesile olacak, en ücra köşedeki halk belediyenin kararlarında doğrudan söz sahibi olmuş olacak. Halk sadece oy vermekle kalmamış olacak, yönetime dahil olmuş olacak. Bu demokratikleşme inanıyoruz ki bütün Marmaris’e faydası olacak. Kent Konseyi’nin kurumsallaşmasını istiyoruz. “ dedi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:38
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