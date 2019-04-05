Marmaris Emniyet Müdürlüğü’nden Kaymakam Yüksel’e ziyaret

Marmaris Emniyet Müdürlüğü, ‘Türk Polis Teşkilatı’nın’ kuruluşunun 174’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel’i makamında ziyaret etti.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü çalışanları Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Marmaris Emniyet Müdürü Yardımcıları İsmail Toygun, Nedai Atakan ve ilçede görevli polis memurlarıbulundu. Ülkenin en köklü Emniyet Teşkilatı‘nın en köklü teşkilatlardan biri olduğunu belirten Yüksel, “ 10 Nisan Emniyet Teşkilatımızın 174. Kuruluş yıldönümü. En köklü teşkilatlarımızdan birisi. Emniyet en önemli hususlardan birisidir. Ülkemizin huzur ve güvenliği, kanunların uygulanması, kanunlara uymayanlara gerekli işlemlerin yapılması gibi yetki ve görevlere sahip teşkilatımızdır. Bu görev ve sorumluluklar ağır mesailer gerektiriyor. Emniyet Teşkilatımız da yedi yirmi dört görev başında olan nadir teşkilatlarımızdan birisidir. Tüm emniyet çalışanlarımızı üstün gayret ve çalışmalarından dolayı kutluyorum.” dedi.

Etkinlikler kapsamında Marmaris Yeni Cami’de şehitler ve hayatını kaybetmiş teşkilat çalışanları için mevlit okutulup, lokma ikram edildi.