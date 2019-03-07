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Marmaris Atatürk Barajına Güneş Santrali

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de ilkler arasında yer alan çevreci projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

07 Mart 2019 Perşembe 15:33
Marmaris Atatürk Barajına Güneş Santrali

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de ilkler arasında yer alan çevreci projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi fosil yakıtlardan sağlanan enerjinin bir kısmını yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşten sağlayarak karbon salınımını ve enerji giderlerini azaltmak amacıyla Marmaris Atatürk İçme Suyu Barajı üzerine yüzer güneş enerji santrali kurulması için fizibilite çalışmalarına başladı.

 

MUSKİ’nin enerji üretiminin yaklaşık yüzde 10’luk kısmını karşılayacak

 

Fizibilite raporu sonucuna göre kurulması planlanan 6 MW kapasiteli yüzer enerji güneş panelinin Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’luk kısmını karşılaması hedefleniyor. Yüzer sistemli güneş enerji santrali enerji üretmesinin yanı sıra suyun buharlaşmasından kaynaklı kayıpları da azaltacak. Ayrıca santralin su üzerinde kurulması sistemde ısınmadan kaynaklı oluşacak enerji kayıplarına da engel olacak. Bunun yanı sıra gölgelenme sonucu meydana gelebilecek güneşlenme süresi azalmalarını da en az seviyeye indirecek.

 

Hibe almaya kazanan 8 proje içerisinde yer alıyor

 

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Marmaris Atatürk İçme Suyu Barajı üzerine kurmayı planladığı yüzer enerji güneş santrali, GEKA’nın 2018 yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında hibe almaya kazanan 8 proje içerisinde yer aldı. Proje için ilk imzalar Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve GEKA yetkilileri tarafından atıldı.

 

Gürün; “Muğla güneş enerjisi sayesinde doğayı ve bütçesini koruyor.”

 

Muğla’nın doğal ve tarihi güzellikleri ile özel bir şehir olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün doğayı koruyan, geleceği planlayan projelerle güzel Muğla’ya değer kattıklarını söyledi. Başkan Gürün; “Muğla geniş coğrafyası, doğal güzellikleri ile eşsiz bir şehir. Güneşlenme süresi bakımından da Türkiye’nin en şanslı illerinin başında geliyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak mezbaha tesislerimizdeki güneş tarlası, Menteşe şehirlerarası otogarı çatısının güneş panellerinden oluşması, Bodrum hizmet binası güneş panelleri ve yapımına başladığımız Bodrum terminali çatısının güneş panellerinden oluşmasıyla güneş enerjisinin şehrimizi ısıtması yanında doğayı ve bütçemizi korumasını da sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de Muğlamızı koruyan ve şehrimize geleceğe taşıyan hizmetleri şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz.” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:33
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