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Marmaris'te sabaha karşı deprem meydana geldi

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.40'ta Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

25 Kasım 2018 Pazar 09:52
Marmaris'te sabaha karşı deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.40'ta Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Marmaris ilçesine 86,36 kilometre mesafede olduğu ve 21,06 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 09:52
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