Marmaray'ın üzerine çıkan şahıs elektrik akımına kapıldı İstanbul Valiliği:- "Marmara Sirkeci İstasyonunda iki şahsın aralarındaki iddialaşma sonucu, B.D'nin Marmaray'ın üzerine çıktığı, yüksek elektrik akımına kapılarak yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralı B.D, hastaneye sevk edilmiş, tahkikata başlanmıştır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, iddia üzerine Marmaray'ın üzerine çıkan bir şahsın yüksek elektrik akımına kapılarak yaralandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 19.00'da Marmara Sirkeci İstasyonunda iki şahsın aralarındaki iddialaşma sonucu, B.D'nin Marmaray'ın üzerine çıktığı, yüksek elektrik akımına kapılarak yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralı B.D, hastaneye sevk edilmiş, tahkikata başlanmıştır." denildi.

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