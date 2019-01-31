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Marmaray'da teknik arıza

Arıza dolayısıyla seferler gecikmeli olarak yapılıyor

31 Ocak 2019 Perşembe 22:07
Marmaray'da teknik arıza

İSTANBUL (AA) - Marmaray’da teknik arızadan dolayı seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sularında Kazlıçeşme-Üsküdar seferinin gerçekleştiği esnada Üsküdar istasyonu yakınlarında hatta arıza meydana geldi.

Teknik arızadan dolayı vagonlar boşaltılıp vatandaşlar yaya olarak tahliye edildi. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

İstasyonlarda seferlerin teknik arızadan dolayı gecikmeli olarak gerçekleştirildiğine yönelik anonslar yapılıyor.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 22:07
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