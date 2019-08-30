Metro ve otobüslerin ardından Marmaray'da 24 saat kararı İstanbul'da metro ve otobüslerin cuma ve cumartesi geceleri 24 saat çalışacağının açıklanmasının ardından Ulaştırma Bakanlığı, Marmaray'ın da cuma ve cumartesi geceleri 24 saat çalışacağını duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği metro ve otobüs hatlarında bu gece itibarıyla cuma ve cumartesi geceleri de hizmet verileceğini açıkladı. Marmaray da 24 saat çalışacak Bu gelişmenin ardından TCDD İstanbul'da işlettiği Marmaray hattında da 24 saat ulaşıma geçme kararı aldı. Böylelikle İstanbullular cuma ve cumartesi gecesi; Marmaray, metro ve belli otobüs hatlarını kullanma imkanına kavuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.