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Metro ve otobüslerin ardından Marmaray'da 24 saat kararı

İstanbul'da metro ve otobüslerin cuma ve cumartesi geceleri 24 saat çalışacağının açıklanmasının ardından Ulaştırma Bakanlığı, Marmaray'ın da cuma ve cumartesi geceleri 24 saat çalışacağını duyurdu.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:00
Metro ve otobüslerin ardından Marmaray'da 24 saat kararı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği metro ve otobüs hatlarında bu gece itibarıyla cuma ve cumartesi geceleri de hizmet verileceğini açıkladı.

Marmaray da 24 saat çalışacak

Bu gelişmenin ardından TCDD İstanbul'da işlettiği Marmaray hattında da 24 saat ulaşıma geçme kararı aldı. Böylelikle İstanbullular cuma ve cumartesi gecesi; Marmaray, metro ve belli otobüs hatlarını kullanma imkanına kavuştu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:00
  1. İstanbul
  2. marmaray
  3. marmaray 24 saat çalışma

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