'Marmaray’a, Avrasya’nın yapılmasına karşı olanlar Hiç onlardan geçmediler mi?'

Bugün Marmaray Tüneli’nden geçtim. Tren tıklım tıklım doluydu. Yarım saatlik vapur geçişi, tünelle 5 dakika. Her gün yüzbinler geçiyor. Böylece İstanbul deniz ve köprü trafiği rahatlıyor. İşi olanlar işine vaktinde yetişmek için tüneli, gezmek görmek isteyenler vapurları kullanıyor. Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş, Bostancı vapurlarıyla İstanbul’un güzelliklerini, boğaz vapuruna binip Sarıyer’e kadar, köşkleri yalıları, iki kenarda uzanan bahçeleri, ormanları ile boğazın güzelliklerini seyrediyorlar. Marmara’da boğazda vapurla yolculuk yapanlar, “Ah güzel İstanbul”, cümlesini kurmadan edemiyor, zevk alıyor hoşnut oluyor.

Asma köprüler üçü de boğazda gerdanlık gibi, geceleri ışıklandırılınca, peri masallarını hatırlatıyorlar. Camilerin ışıklı mahyaları, Topkapı Sarayı, Galata Kulesi. Marmara- boğazın kapısında Kız Kulesi. Onları görünce gurur duyuyor, ülkemin gücünü, ihtişamını, güzel İstanbul’un güzelliklerini görüyor, ülkemi daha çok seviyor ve diyorum ki:



“Ya Rab bu güzel ülkede yaşadığım, bu güzel halkın içinde olduğum, bana bu değerleri nasip ettiğin için sana hamd ederim”.

“İnsan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya

Bir yanda akan benim, bir yanda Sakarya

........

Yüzüstü çok süründün ayağa kalk Sakarya”

NECİP FAZIL KISAKÜREK

Bugün ayağa kalkma günüdür

Kanatlanıp uçma günüdür.

Hey dostum el ele olalım.

El ele omuz omuza verelim.

Düşmana karşı durma günüdür.

Sahi, asma köprülerin yapılmasına, deniz tüneli (MARMARAY) ve deniz altı geçitleri yapılmasına karşı olanlar.

Hiç onlardan geçmediler mi?

Geçtiyseler, yaptıklarından utanmadılar mı, söylediklerine pişman olmadılar, pişmanlık duymadılar mı?

Hala aynı fikirde iseler, onlar bizden değildir. Onlar Osmanlı’yı parça parça edenlerin ve bugün de ülkemizi parçalamak isteyenlerin yanındadırlar. Onlarda bu vatanın ümidi yok, onlara güven olmaz, onlara bel bağlanmaz, onlarla yol yürünmez, yürünse de gidilen yolun sonu hayra varmaz.

“İstanbul Havaalanı, asma köprüler deniz altı tünelleri, otoyollar, barajlar olmasın diyenler. Onlar sadece; kör-sağır-dilsiz değil, ihanet içindedirler. Onlar ihanet odakları ile beraberdirler”.

Tarihin her devrinde hainler olmuştur fakat ŞER düşüncelerini bugünkü kadar açık ifade edememişlerdi. Bugün ise vatanseverlerle açık açık mücadele içindedirler.

“Onlara Türkiye düşmanları yabancılardan AÇIK destek VAR”.

BU KAVGA

Bu kavga Adem’le başladı, sanmayın bir gün bitecek.

Bugüne kadar bitmedi, mahşere kadar devam edecek.

Can verdik, can aldık kanımız aktı Yüzyıllar.

Düşmana karşı ezilmedik, dimdik durduk sanki TOROS lar HİMALAYA’lar

Bu öyle bir vatandır ki onun için bin kere ölür, bin kere diriliriz.

And etmişiz, onu korumaya ona sahip olmaya, ONU YAŞATMAYA

Onun uğruna her gün verecek ŞEHİT lerimiz VAR.

Bu böyle bilinsin, bilmiyorsan ÖĞREN, Ey köhne DÜNYA.