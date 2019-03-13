0553 313 94 23

Marmaray, Siemens Mobility teknolojisiyle hizmete girdi

- Hizmete alınan Gebze-Halkalı Marmaray Hattı kapsamında Siemens'in sinyalizasyon ve kontrol, haberleşme ve SCADA sistemlerinin yanı sıra CBTC ve ERTMS teknolojisi yer alıyor

13 Mart 2019 Çarşamba 11:35
Marmaray, Siemens Mobility teknolojisiyle hizmete girdi

İSTANBUL (AA) - Toplam 43 istasyondan oluşan 76,6 kilometre uzunluğundaki Gebze-Halkalı Marmaray Hattı, Siemens Mobility teknolojisiyle hizmete girdi.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, hattı inşa eden ortak girişim içerisinde bulunan Siemens Mobility, sinyalizasyon ve kontrol sisteminin ve haberleşme sistemlerinin yanı sıra SCADA sistemini tesis ederek devreye aldı.

Teknolojik açıdan benzersiz hat, hem ERTMS (Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemi) hem de CBTC (Haberleşme Tabanlı Tren Kontrol Sistemi) sistemleri ile donatılmış durumda.

Siemens Mobility tarafından sağlanan gelişmiş çözüm, Türkiye Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda halihazırda hizmet veren ERTMS FUTUR teknolojisini ve Singapur'daki Downtown Line metrolarında hizmet veren Trainguard sistemini içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Mobility Üst Yöneticisi (CEO) Michael Peter, projenin, Türkiye'nin sadece ulaşımın kent üzerindeki çevresel etkisini azaltmakla ve yaşam kalitesini iyileştirmekle kalmayacağını bildirdi.

Peter, "Proje, aynı zamanda iki kıtayı birbirine daha iyi bağlayarak en iyi kullanımını garanti eden akıllı altyapıya olan bağlılığına işaret ediyor. Siemens Mobility, yoğun bir kıta koridorunda verimliliği artırıyor ve bekleme süresini asgari düzeye indiriyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Siemens Mobility Türkiye'de halihazırda Bandırma-Manisa hattında, Samsun-Kalın, Konya-Karaman-Ulukışla hattında, Ankara-Konya hattının hız yükseltme çalışmalarında ve son olarak Yerköy-Sivas'ta sinyalizasyon projeleri gerçekleştiriyor. Şirket, bunlara ilaveten Tekirdağ-Muratlı hattı için hat serbestliği algılama sistemleri teknik çözümünde iş birliğinde bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:35
  1. Siemens

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Budamanın tekniklerini öğrendiler
    1. Budamanın tekniklerini öğrendiler
    2. Kaliforniya Valisi idam cezalarını..
    3. Poyraz’dan Lisanslı Depoculuk vurgusu
    4. Bilal Erdoğan: "Geçmişimizden..
    5. Başkan Ünverdi’den canlı yayında..
    6. Kültür gezilerine başvurular 15 Mart’..
    7. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur..
    8. Avrasya Üniversitesi’ndeki yangının..
    9. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    10. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş..
    11. Çelik: "AK Parti'nin Mansur Yavaş diye..
    12. İmamoğlu’ndan İSO’ya ziyaret: “Bizim..
    13. Osmangazi’de okuma-yazma seferberliği
    14. Karamollaoğlu seçimi kaybetse de..
    15. Bilgievleri’nde 10. yıl coşkusu..
    16. Yılmaz: "Ülkemizin geleceği için..
    17. Etiyopya uçağının kara kutusu başka..
    18. Bahçeli'den Mansur Yavaş'a 'Adaylıktan..
    19. "Kumaştan Hayaller" BM toplantısında..
    20. AK Parti Sözcüsü Çelik: "İftira,..
    21. Okullararası satranç turnuvasına büyük..
    22. Arakan Kurtuluş Ordusu mülteci..
    23. GRAFİKLİ - Şampiyonlar Ligi'ne Ronaldo..
    24. 25 Aralık davasının kumpas davasının..
    25. Terörden kurtarılan kentler ‘Huzurlu..
    26. Gebze - Halkalı trenine ilk günden..
    27. "Nöbetçi noterlik uygulaması 6..
    28. Demirkol’a İnşaatçılar Derneği..
    29. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur..
    30. Munzur Vadisi'nde yaban keçileri..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!