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Marmaray seferlerine "çalışma" düzenlemesi

Ayrılık Çeşmesi İstasyonu, 21 Ocak gece saat 00.00'dan itibaren geçici olarak tren işletmeciliğine kapatılacak- İstasyon yeniden açılana kadar Marmaray trenleri, Üsküdar-Kazlıçeşme arasında işletilecek

19 Ocak 2019 Cumartesi 19:03
Marmaray seferlerine "çalışma" düzenlemesi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünce, entegrasyon, sinyalizasyon ve test çalışmaları dolayısıyla Marmaray seferlerinde düzenleme yapılacak.

TCDD'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Söğütlüçeşme-Gebze ve Halkalı-Kazlıçeşme Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi Projesi kapsamında hatların, halen işletilmekte olan Marmaray hatları ile entegre edilmesi, sinyalizasyon ve test çalışmalarının yapılması için Ayrılık Çeşmesi İstasyonu, 21 Ocak gece saat 00.00'dan itibaren geçici olarak tren işletmeciliğine kapatılacak.

Çalışmalar tamamlanıp Ayrılık Çeşmesi İstasyonu yeniden açılana kadar Marmaray trenleri, Üsküdar-Kazlıçeşme arasında işletilecek.

Yolcuların, Ayrılık Çeşmesi-Üsküdar arasındaki seyahatleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait İETT tarafından otobüs seferleri gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 19:03
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. Marmaray
  3. TCDD

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