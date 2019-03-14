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Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nda 15 dakikada bir sefer

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:- "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demir yolu ulaşımını sağlayan Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nın hizmete açılmasıyla yüksek hızlı tren saat ve duraklarında değişiklik yapıldı"- "Ankara-İstanbul-Ankara YHT hattında günde 2 seferin ilk durağı ve 2 seferin son durağı Halkalı İstasyonu oldu"- "Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nda 06.00-22.00 saatlerinde 15 dakika ara ile 142 tren, Söğütlüçeşme-Zeytinburnu hattında ise 06.00-24.00 saatlerinde 8 dakika arayla 144 tren hizmet vermeye başladı"

14 Mart 2019 Perşembe 11:03
Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nda 15 dakikada bir sefer

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nın hizmete açılmasıyla yüksek hızlı tren (YHT) saat ve duraklarında değişiklik yapıldığını belirterek, "Ankara-İstanbul-Ankara YHT hattında günde 2 seferin ilk durağı ve 2 seferin son durağı Halkalı İstasyonu oldu. Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nda 06.00-22.00 saatlerinde 15 dakika ara ile 142 tren, Söğütlüçeşme-Zeytinburnu hattında ise 06.00-24.00 saatlerinde 8 dakika arayla 144 tren hizmet vermeye başladı." dedi.

Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demir yolu ulaşımını sağlayan Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nın hizmete açılmasıyla yüksek hızlı tren saat ve duraklarında değişiklik yapıldı." bilgisini paylaştı.

Söz konusu değişiklikle 13 Mart'tan itibaren Ankara-İstanbul hattında toplam 16, Ankara-Eskişehir hattında 10, Ankara-Konya hattında 16, Konya-İstanbul hattında ise 6 sefer yapan YHT'lerin hareket saatlerinin değiştiğini aktaran Turhan, bu trenlerin artık Avrupa kıtasına sefer yapmaya başladığını bildirdi.

Turhan, Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nın açılması dolayısıyla YHT'lerin İstanbul rotasının sırasıyla Gebze-Pendik-Bostancı-Söğütlüçeşme-Bakırköy ve Halkalı olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Ankara-İstanbul-Ankara YHT hattında günde 2 seferin ilk durağı ve 2 seferin son durağı Halkalı İstasyonu oldu. Ankara Eryaman YHT Garı'ndan saat 06.18 ve 16.43'te kalkan YHT'ler, saat 11.12 ve 21.31'de Halkalı İstasyonu'na ulaşıyor. İstanbul Halkalı İstasyonu'ndan saat 06.15 ve 11.50'de hareket eden YHT'ler ise saat 11.15 ve 16.41'de Ankara Eryaman YHT Garı'na varacak. Konya-İstanbul YHT Hattı'nda ise Konya'dan saat 18.20'de hareket eden YHT 23.46'da Halkalı İstasyonu'na gelecek. İstanbul Halkalı İstasyonu'ndan saat 06.35'te hareket eden YHT saat 12.09'da Konya'da olacak."

- "Seyahat süresi 115 dakikaya düştü"

Sefer süresi ve sıklığına da değinen Bakan Turhan, "Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nda 06.00-22.00 saatlerinde 15 dakika ara ile 142 tren, Söğütlüçeşme-Zeytinburnu hattında ise 06.00-24.00 saatlerinde 8 dakika arayla 144 tren hizmet vermeye başladı. 76 kilometrelik Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nda 43 istasyonla seyahat süresi ortalama 115 dakikaya düştü." ifadelerini kullandı.

Marmaray Gebze- Halkalı Hattı'nın diğer kent içi raylı sistem ve YHT ile entegre olduğunu belirten Turhan, günde 1,3 milyon yolcuya hizmet verilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Turhan, seferlere ilişkin "www.tcddtasimacilik.gov.tr" ve "www.marmaray.gov.tr" internet sitelerinden daha detaylı bilgiye ulaşılabileceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:03
  1. Cahit Turhan
  2. Marmaray Gebze- Halkalı hattı
  3. ulaştırma ve altyapı bakanı

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