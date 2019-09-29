Türkiye sallanıyor! İstanbul'un ardından Akdeniz'de de deprem oldu AFAD, Akdeniz'de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın verilerine göre, saat 10:50'de merkez üssü Akdeniz olan, Muğla ve çevresinde de hissedildiği belirtilen 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. "Gelişmeleri takip ediyoruz" AFAD'ın açıklamasında, "Akdeniz'de Marmaris açıklarında, saat 10.50'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır" denildi.

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