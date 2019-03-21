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Marmara'dan 3 metrelik yılan balığı çıktı

21 Mart 2019 Perşembe 20:08
Marmara'dan 3 metrelik yılan balığı çıktı

İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi'nde balıkçıların ağlarına 41 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 3 metre boyunda yılan balığı takıldı.

Alınan bilgiye göre, Avşa Adası açıklarında avlanan balıkçılar, ağlarını çektiklerinde hamsi sürüsü içerisinde dev yılan balığıyla karşılaştı.

Yaklaşık 41 kilogram ağırlığında ve 3 metre boyunda olan yılan balığı, Beylikdüzü Yaşam Vadisi Balıkçı Kenan Tesislerine getirildi. Burada sergilenen balık, görenleri şaşırttı.

İşletme sahibi Kenan Balcı, vatandaşların yılan balığına büyük ilgi gösterdiklerini belirterek, "Normal bir yılan balığı ortalama 50 cm boyunda. Fakat bu yakalanan yılan balığı normalinden çok daha büyük. Marmara Denizi’nde böyle dev yılan balığına ilk kez şahit olduk. Boyu 3 metre, ağırlığı da ortalama 41 kilo. Balığı gören vatandaşlarımız önce korkarak yaklaşıyorlar. Yılan balığı olduğunu söylediğimiz zaman da oldukça şaşırıyorlar." diye konuştu.

Vatandaşların yılan balığıyla hatıra fotoğrafı çektiklerini dile getiren Balcı, "İlk kez gördüklerini belirtiyorlar. Yılan balığının eti çok lezzetlidir. Balığı üç gün sergiledikten sonra etini müşterilerimize ikram edip, iskeletini mumyalayarak Türkiye’de tek olan Deniz Canlıları Müzesi’ne dahil edeceğiz. Müzemizin şansına, çocuklarımızın şansına böyle bir sevimli canavar ağlara takıldı. Müzemizde çok yılan balığı var ama bu büyüklükte ilk kez olacak." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 20:08
  1. Marmara Denizi
  2. Yılan Balığı

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