0553 313 94 23

Marmara’da yoğun sis etkili oluyor

Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında yoğun sis etkili olurken, deniz ve karayolu ulaşımında da aksamalar yaşanıyor.

22 Şubat 2019 Cuma 11:15
Marmara’da yoğun sis etkili oluyor

Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında yoğun sis etkili olurken, deniz ve karayolu ulaşımında da aksamalar yaşanıyor.


Marmara Denizi’nde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle Tekirdağ’da deniz ve karayolu ulaşımında aksamalar meydana geldi. Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyıları yer yer sisle kaybolurken, görüş mesafesi de yaklaşık 20 metreye kadar düştü.


Yoğun sis nedeniyle karayolunda bulunan araçlar zaman zaman zor anlar yaşarken, denizde de yoluna devam edemeyen bazı gemiler Tekirdağ kıyılarına demirlendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Reyhanlı saldırısının firari sanığı yakalandı
    1. GÜNCELLEME - Reyhanlı saldırısının..
    2. "Geçen yıl 129 bin 787 terör..
    3. Marsh’tan Türkiye’deki 50’nci yılında..
    4. Hindistan’da sahte içkiden 17 kişi öldü
    5. Başkan Çalışkan’dan gazilere ve şehit..
    6. “Geç kalma lüksümüz yok”
    7. Vergi Müfettişleri Derneği İzmir..
    8. MEB'den özel okul tabelalarına düzenleme
    9. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi..
    10. Turkcell’den yatırım atağı
    11. Hindistan Yüksek Mahkemesinden..
    12. Akhisar’da kaçak dökülen molozlar..
    13. Cezayir'de muhalefetin en güçlü ortak..
    14. ANALİZ - Batı'da imajı bozulan MbS..
    15. ‘13. Uluslararası Robot Yarışması’..
    16. Bursa'da baltayla işlenen cinayetle..
    17. Elektrikte "tarımsal faaliyetler..
    18. Başkan Uğurlu’dan mahallelere çıkarma
    19. Çin: "Venezuela’nın insani yardıma..
    20. Altay’ın gözü 3. galibiyette
    21. Kuzey Kore'den uluslararası örgütlere..
    22. Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu acil..
    23. “Dolar düştükçe havayı bozmaya..
    24. Erkek Milli Takım judokaların Japonya..
    25. Katil zanlısı 10 yıl sonra yakalandı
    26. Peugeot Sport Engineered 508 Concept..
    27. Ataevler’de sorunsuz dönüşüm
    28. Büyükçekmece Basketbol Serhat Şehit..
    29. 'Kocamaz DP'den de aday olamaz'
    30. Kangal Belediye Başkanı Öztürk,..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...