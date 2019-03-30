Taşıtlar sahile demirledi! Marmara'da ulaşıma 'poyraz' engeli
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Marmara Denizi'nde deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi.30 Mart 2019 Cumartesi 17:07
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.
Meteoroloji vatandaşları uyardı
Bu arada balıkçılar da olumsuz hava şartlarından etkilendi. Poyraz nedeniyle küçük tekne balıkçıları, denize açılamadı.
Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceği, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşlara ve balıkçılara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
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