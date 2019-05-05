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Marmara’da tarlalar sarıya büründü

Trakya’da buğdayın alternatifi olarak görülen ve son yıllarda ekim-dikim alanında yüzde 30’luk bir artışın yaşandığı kanola bitkisi, Marmaralı çiftçilerin de yeni gözdesi oldu.

05 Mayıs 2019 Pazar 10:19
Marmara’da tarlalar sarıya büründü

Trakya’da buğdayın alternatifi olarak görülen ve son yıllarda ekim-dikim alanında yüzde 30’luk bir artışın yaşandığı kanola bitkisi, Marmaralı çiftçilerin de yeni gözdesi oldu. Baharın gelmesi ile birlikte çiçek açan bitki Marmara’yı sarıya bürüdü. Bitkinin rengiyle ortaya çıkan eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi.


Son yıllarda buğdayın maliyetinin artmasından dolayı çiftçilerin alternatif bitki arayışları kanola bitkisi ile son buldu. Geçtiğimiz yıllara göre yüzde 30 dikim alanı artan kanola bitkisi, Marmara ve Trakya’da çiftçilerin yüzlerini güldürdü. Genellikle yemeklik yağ ve biyodizel akaryakıt yapımında kullanılan bitki, yüksek verimi ile de çiftçilerden geçer not aldı. Baharın gelmesiyle birlikte kanola ekili tarlalar sarıya büründü. Tarlalar, fotoğraf çektirmek isteyen yeni evli çiftlerin de uğrak noktası oldu. Öte yandan sarıya bürünen tarlalar drone ile havadan görüntülendi.



“Buğdayın yeni alternatifi Kanola”


Marmara Kanola Yetiştiricileri Derneği Başkanı Metin Oral, çiftçilerin kanolaya ilgisinin her geçen sene arttığını söyledi.Kanolanın geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 dikim alanın arttığını ve buğdayın alternatifi olduğunu söyleyen Oral, “Ülkemizde son yıllarda kanola bitkisine ilgi ve alaka son derece arttı. Kanola ile tanışmamız 20 yıl önce olmasına rağmen yeni yeni keşfediliyor. Ekim-dikim alanlarının artmasını sebepleri, buğday dikim maliyetleri ve kanolanın yüksek verim vermesi diyebiliriz. Buğdayın ekim maliyeti çok, ancak satarken düşük fiyatlar çekilmesi çiftçileri alternatif bitkilere yönlendirdi. Kanola bitkisi kış bitkisi olduğu için maliyeti düşük, sadece yağmur sularını toplayarak ekstra bir maliyeti olmadan yetişen bitki. Çiftçimizin son senelerde ilgisinden de oldukça memnunuz. Geçtiğimiz yıla göre 2019 yılında yüzde 30 dikim alanının arttığını gözlemliyoruz. Türkiye’de bu sene için 540 bin dekar kanola dikilmiş tarla mevcut. Bu alanların 410 bin dekarı Trakya’da, 70 bin dekarı ise Silivri’de bulunmakta” dedi.



“Hem yağ hem de akaryakıt olarak kullanılıyor”


Son yıllarda dikim alanının artmasıyla kullanım alanlarının arttığının ve sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflar sayesinde tarlalara ziyaretçi artışının olduğunu söyleyen Oral, ”Kanola yağ bitkisi, hem yemeklik yağ kullanımında hem de biyodizel yakıt yapımında kullanılıyor. Ülkemiz için hem akaryakıt hem de yağ konusunda büyük yardımı dokunuyor. Bunun yanı sıra arılar için de bulunmaz bir imkan tarlalarımız. Çünkü 40 güne yakın bir çiçeklenme süresi oluyor arılar da bunu fırsata çeviriyor. Anadolu’dan koloniler halinde arıcılar gelip kovanlarını tarlalarımıza koyuyor, bu da sofralarımıza artı şekilde yansıyor. Bu görsel şöleni kaçırmak istemeyen yeni evlenecek veya yeni evlenmiş çiftlerimizde var. Sık sık tarlalarımızı ziyaret edip düğün fotoğraflarını bu güzel manzarada ölümsüzleştiriyorlar. Son zamanlarda sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğrafların tarlalarımıza olan ilgiyi artırdığını görüyoruz. Biz çiftçiler olarak hem ilgiden hem de verimden çok mutluyuz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 10:19
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