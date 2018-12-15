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Marmara’da son dakika deprem Mudanya depremi İstanbul depreminin habercisi mi?

Deprem son dakika haberleri. Dünyanın farlı bölgelerinde ardı ardına meydana gelen depremden sonra son zamanlarda Türkiye’de özellikle de Marmara’da depremler artık sık sık görülmeye başlanıyor. Son deprem ise Bursa’nın Mudanla ilçesinde meydana geldi. Peki Mudanya’na kaç şiddetinde deprem meydana geldi. Mudan’da depremi olası bir İstanbul depreminin habercisi mi?

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:59
Marmara’da son dakika deprem Mudanya depremi İstanbul depreminin habercisi mi?

Deprem son dakika haberleri. Dünyanın farlı bölgelerinde ardı ardına meydana gelen depremden sonra son zamanlarda Türkiye’de özellikle de Marmara’da depremler artık sık sık görülmeye başlanıyor. Son deprem ise Bursa’nın Mudanla ilçesinde meydana geldi. Peki Mudanya’na kaç şiddetinde deprem meydana geldi. Mudan’da depremi olası bir İstanbul depreminin habercisi mi?

Kandilli Rasathanesi'nden alınan ilk bilgiye göre, merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bursa'nın Mudanya ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Uzmanlar İstanbul’da 7 ve üzerinde bir depremi beklediklerini dile getiriyor.

Son depremler

 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 12:59
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