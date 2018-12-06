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Marmara'da sıcaklıklar azalıyor

Bölgede hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalması bekleniyor- Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor

06 Aralık 2018 Perşembe 09:24
Marmara'da sıcaklıklar azalıyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Edirne ve Kırklareli hariç bölge genelinin yağışlı geçmesi, yağışların bu sabah Kocaeli ve Sakarya çevreleri yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor.

Sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (30-50km/sa) zaman zaman fırtına (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.



Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:24
  1. hava sıcaklığı
  2. kuvvetli yağış
  3. Marmara Bölgesi

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