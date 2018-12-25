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Marmara'da sıcaklık düşecek

Çok bulutlu ve yağışlı havanın hakim olacağı bölgede hava sıcaklığı 8 ila 10 derece azalacak

25 Aralık 2018 Salı 09:34
Marmara'da sıcaklık düşecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 8 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge geneli ile İstanbul'da çok bulutlu ve yağışlı hava hakim olacak.

Yağışların Yalova'da kuvvetli yağmur, Sakarya'nın güneyi ile Kocaeli'nin yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Yer yer buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, sıcaklıklar hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacak.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği bölgede, kuvvetli yağmur ve kar yağışı beklediğinden vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 09:34
  1. hava sıcaklığı
  2. kuvvetli kar
  3. Marmara Bölgesi

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