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Marmara'da sıcaklık azalıyor

Kuvvetli rüzgar ve yağışın etkili olacağı bölgede hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalması bekleniyor

11 Aralık 2018 Salı 09:04
Marmara'da sıcaklık azalıyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece arasında azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak.

Kırklareli ve Edirne hariç bölgede aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Yağışın Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olması, rüzgarın bölgenin kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Vatandaşların kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 09:04
  1. hava sıcaklıkları
  2. kuvvetli yağış
  3. Marmara Bölgesi

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