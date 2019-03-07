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Marmara'da sıcaklık artacak

Bölgede sıcaklıkların, yarın ve hafta sonu mevsim normallerinin 4-6 derece üstüne çıkması bekleniyor

07 Mart 2019 Perşembe 15:56
Marmara'da sıcaklık artacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların yarın ve hafta sonu hissedilir derecede artarak, mevsim normallerinin 4-6 derece üstüne çıkması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede önümüzdeki 4 gün boyunca yağış beklenmiyor.

Sıcak havanın etkisi altına girmesi tahmin edilen bölgede sıcaklıkların yarın ve hafta sonu hissedilir derecede artması, mevsim normallerinin 4-6 derece üstüne çıkması öngörülüyor.

Sıcaklıkların bölgenin kuzey kıyı kesimlerde ise yer yer 5-8 derece üzerinde seyredeceği belirtiliyor.

Bölge genelinin yarından itibaren mevsime göre sıcak havadan etkilenmesi, günün en yüksek sıcaklıklarının İstanbul’da 18, Edirne’de 22, Kırklareli 20, Tekirdağ 16, Kocaeli 20, Sakarya 21 ve Yalova'da 19 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.

Mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortası Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen yağışlı sistem ile birlikte azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:56
  1. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi
  2. Marmara Bölgesi
  3. mevsim normalleri

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