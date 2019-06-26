0553 313 94 23

Marmara'da sağanak

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:23
Marmara'da sağanak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede hava az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Bölgede, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, batı kesimlerinde zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bölgede ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:23
  1. marmara
  2. sağanak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TARSİM: "Bu yıl 81 ilden hasar ihbarı alındı"
    1. TARSİM: "Bu yıl 81 ilden hasar ihbarı..
    2. Lazer ile diş problemlerine son..
    3. Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa..
    4. Kamu hizmeti verecek demir yolu..
    5. Çobanın bulduğu yaralı yaban keçisi..
    6. TİGEM safkan Arap tayı satacak
    7. Hakkari Belediyesinin yaz kursları..
    8. Çatak’ta 2 terörist etkisiz hale..
    9. TSK, FETÖ ile mücadeleyi aralıksız..
    10. Çocuklarda görme problemlerine dikkat
    11. Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    12. Teröristlere götürüleceği..
    13. Kıyafet özgürlüğüne saldırıya dâvâ..
    14. EPDK kurul kararı
    15. Rize’nin gizli kalmış şelaleleri gün..
    16. Döviz kurları
    17. Irak'tan İngiltere'ye kritik çağrı!
    18. Arsiyan yaylasındaki yüzen adalara..
    19. Brent petrolün varili 65,98 dolar
    20. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy:..
    21. Kayserispor eski Onursal Başkanı..
    22. Bu böcek yaşadığı şehre uğur getiriyor
    23. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    24. Hacılar’da trafikte öncelik yayaların
    25. Balık satışlarında son 25 yılın en..
    26. Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan..
    27. "Yeni bölümleri iş dünyasının..
    28. Doğankent için yasa teklifi
    29. "Optifuel Challenge"de Türkiye'yi..
    30. Kaburga gelinlik | 2019'un trend..
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi