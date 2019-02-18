Marmara'da poyraz etkisini yitirdi Tekirdağ sahiline demirleyen Türk ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker yola devam etti

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü. Tekirdağ açıklarında, saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini kaybetmesinin ardından, Tekirdağ sahiline demirleyen Türk ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker yollarına devam etti. Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, cuma gününden itibaren hafta başına kadar sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.



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