Marmara'da kuvvetli yağış bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde yağışların İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinin aralıklı sağanak ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İstanbul, Tekirdağ,Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, rüzgar, güneyli yönlerden, zamanla kuzeyli yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek.



