Marmara'da kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü vatandaşları ulaşımdaki aksamalara ve çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyardı28 Mart 2019 Perşembe 14:30
İSTANBUL (AA) - Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenecek rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 31 Mart Pazar sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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