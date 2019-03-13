Marmara’da kuru yük gemisi battı
Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında mıcır yüklü bir gemi fırtına sebebiyle battı.13 Mart 2019 Çarşamba 19:10
Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında mıcır yüklü bir gemi fırtına sebebiyle battı.
Marmara Bölgesi’nde etkili olan kötü hava şartları, hayatıolumsuz yönde etkiliyor. Balıkesir’in ada ilçesi olan Marmara İlçesi’nde Yusuf Celal isimli kuru yük gemisi karaya vurduktan sonra battı. Mıcır yüklü gemideki mürettebat, Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy’un haber vermesi sonucu ekipler tarafından kurtarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir kişinin yaralandığı bildirildi.
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