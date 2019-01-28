Marmara'da hava sıcaklığı artıyor

ANKARA (AA) - Hava sıcaklığının yarın Marmara Bölgesi'nde 2-6 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sondeğerlendirmelere göre, yurt genelinin yarın parçalı ve çok bulutlu,Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nundoğusu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdırve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kars, Erzurum, Bitlis, Muş, Hakkari,Van ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, Muğla ve Şırnak çevrelerinde kuvvetlisağanak, Hakkari, Şırnak'ın doğu kesimlerininyüksekleri ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar (20 cmüzeri) şeklinde olacağı öngörülüyor.

Bu gece ve yarın sabahsaatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu kesimlerinde ise çığtehlikesi bulunuyor.



Hava sıcaklığının yarın Marmara Bölgesi'nde 2-6 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor.



