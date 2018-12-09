0553 313 94 23

Marmara'da hava durumu

Bölge genelinin öğleden itibaren yağmurlu geçmesi bekleniyor

09 Aralık 2018 Pazar 09:30
Marmara'da hava durumu

Marmara Bölgesi'nin genelinin öğleden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile öğleden itibaren bölge genelinin yağmurlu geçeceği öngörülüyor.

Bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus hadisesi beklenirken, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 09:30
  1. Marmara Bölgesi
  2. sıcaklık
  3. yağmurlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vodafone "Dijital İş Ortağım" ile KOBİ'lerin soruları yanıt buluyor
    1. Vodafone "Dijital İş Ortağım" ile..
    2. Çift motorlu uçak düştü, pilot öldü
    3. İstanbul'da bazı yollar trafiğe..
    4. Türkoğlu'ndan Zagklis'e tebrik mesajı
    5. Avrupa ülkeleri Irak'a söz verdi!..
    6. Göztepe ne atıyor ne de puan alabiliyor
    7. Gören İzmirliler dehşete düştü.....
    8. CHP'de bir istifa daha! Görevini bıraktı
    9. Resmen açıklandı! Irak kısıtlamaya..
    10. Altınordu, 9 maçtır kaybetmiyor
    11. CHP'nin kalesi 'Cumhur ittifakı'yla..
    12. Sivasspor çıkışını sürdürdü
    13. Erken seçime gidildi... Halk sandık..
    14. Dünyanın tek yüzer nükleer güç..
    15. Edirne'de 44 düzensiz göçmen daha..
    16. Bir karış boyuyla gözcülük yapacak
    17. Edirne'de jandarma, 44 göçmeni yakaladı
    18. Büyüme rakamlarında geri sayıma geçildi
    19. 4 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
    20. YHT’de yıl sonu hedefi 8 milyon yolcu
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!
    CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!