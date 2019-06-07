Marmara'da hava durumu Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sıcaklık, mevsim normalleri civarında seyredecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülen bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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