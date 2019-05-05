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Marmara'da hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu hava beklenen bölgede, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor

05 Mayıs 2019 Pazar 10:20
Marmara'da hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden orta kuvvette, Trakya'da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin edilen bölgede, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 10:20
  1. Marmara Bölgesi
  2. sağanak
  3. toz taşınımı

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