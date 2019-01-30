Marmara'da hava durumu Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgede öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri üzerinde seyredecek bölgede rüzgarın güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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