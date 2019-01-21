Marmara'da hava durumu Bölge genelinde havanın aralıklı yağmurlu geçeceği öngörülüyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklar 1 ila 3 derece azalacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinin Edirne'nin kuzeyi ve Kırklareli hariç aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklenen bölgede rüzgar, sabah saatlerinde kuzeybatı (karayel), sonrasında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra kuzeyinde kuvvetlice (20-40 km/s) esecek.

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