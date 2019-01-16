Marmara'da hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu bölgede, Kocaeli ve Sakarya çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı yağışlı geçecek.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden sabah saatlerinde ve zaman zaman kuvvetli, öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan (lodos) orta şiddette eseceği bölgede, sabah ve gece kıyı kesiminde hafif, kıyı illerinin iç kesimlerinde ise orta kuvvette zirai don tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



