0553 313 94 23

Marmara'da hava durumu

Bölgenin, Perşembe günü Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç merkezi ile akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor- Hava sıcaklıklarının yarından itibaren 3 ila 5 derece azalması beklenirken, önümüzdeki günlerde kuvvetli yağmur ve kar yağışları ile zamanla fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:43
Marmara'da hava durumu

İSTANBUL (AA) - Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'nin yarın Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç merkezi ile akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının yarın akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Yeni sistemle birlikte önümüzdeki günlerde kuvvetli yağmur ve kar yağışları ile zamanla fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor.

Yarın bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmurla başlayacak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul, Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların akşam saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un batı ilçelerinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Cuma günü ise Marmara bölgesinin tamamının yağışlı geçmesi, yağışların, bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya,Yalova'da yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı, rüzgarın ise bölge genelinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Cumartesi günü, bölge genelinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy ilçelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Pazar günü ise Marmara genelinin yağışlı geçeceği, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

- İstanbul'da beklenen hava durumu

İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışların, Perşembe günü akşam saatlerinden sonra Silivri ve Çatalca gibi batı ilçelerinden başlayarak tipi şeklinde karla karışık yağmur ve kar, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ise aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Perşembe akşam saatlerinden cuma öğle saatlerine kadar kuzey yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Aralıklarla görülecek kar yağışlarının hafta başına kadar İstanbul'un kıyı kesimlerde hafif bir örtü, iç ve yüksek kesimlerinde 5-15 cm civarında bir örtü meydana getireceği tahmin ediliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:43
  1. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    New York Times yazdı! 'ABD, Suriye'den çekilme sürecini erteledi'
    1. New York Times yazdı! 'ABD, Suriye'den..
    2. Türk vatandaşlığına ilgi arttı! 10..
    3. Saat verildi! İstanbul için fırtına..
    4. Trump eleştirilere cevap verdi: Ben..
    5. Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu..
    6. Fatih'te çöken binanın enkazından bir..
    7. Mersin için yağış uyarısı
    8. GÜNCELLEME - Fatih'te dün gece yanan..
    9. Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
    10. Interpol'ün aradığı teröristler..
    11. Yediği patlamış mısır, genç adamın..
    12. Döviz kurları
    13. Yağmur bile onları vazgeçiremedi!..
    14. A101'de poşet ne kadar?
    15. 6 yaşındaki oğlunu hastanelik eden..
    16. Kur'an'a el bastırmışlar!
    17. AK Parti ilçe belediye başkan adayları..
    18. Vatandaştan paralı poşete ilginç..
    19. Bursa'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
    20. Asi Nehri'ndeki su sümbülleri temizlendi
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi