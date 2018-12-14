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Marmara'da hava durumu

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak öngörülüyor

14 Aralık 2018 Cuma 09:29
Marmara'da hava durumu

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu bölgede, gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Bölgede rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 09:29
  1. İstanbul
  2. Marmara Bölgesi
  3. sağanak

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