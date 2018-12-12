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Marmara'da hava durumu

İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimleri, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:26
Marmara'da hava durumu

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece azalacak.

Çok bulutlu, Trakya hariç aralıklı yağmur ve sağanak beklenen bölgede İstanbul'un yüksek kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Bölgede rüzgar, batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek.

 

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 09:26
  1. Sakarya
  2. Kocaeli
  3. İstanbul
  4. karla karışık yağmur
  5. Marmara Bölgesi

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