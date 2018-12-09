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Marmara'da hava durumu

Bölge genelinin öğleden itibaren yağmurlu geçmesi bekleniyor

09 Aralık 2018 Pazar 09:30
Marmara'da hava durumu

Marmara Bölgesi'nin genelinin öğleden itibaren yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 3 ila 5 derece artacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile öğleden itibaren bölge genelinin yağmurlu geçeceği öngörülüyor.

Bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus hadisesi beklenirken, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 09:30
  1. Marmara Bölgesi
  2. sıcaklık
  3. yağmurlu

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