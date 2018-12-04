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Marmara'da hava durumu

Edirne dışında Marmara Bölgesi genelinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

04 Aralık 2018 Salı 09:04
Marmara'da hava durumu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin genelinde, Edirne dışında akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu geçmesi öngörülüyor.

Bölge genelinde yer yer pus ve sis beklenirken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 09:04
  1. Edirne
  2. hafif yağmurlu
  3. Marmara Bölgesi

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