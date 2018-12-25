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Marmara'da don uyarısı

Bölgenin kıyı ile iç kesimlerinde, cuma gününe kadar zirai don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor

25 Aralık 2018 Salı 16:20
Marmara'da don uyarısı

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin kıyı ile iç kesimlerinde cuma gününe kadar zirai don uyarısı yapıldı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli) bu geceden başlayarak cuma gününe kadar gece ve sabah saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Bu nedenle üreticiler ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasının gerektiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 16:20
  1. Marmara Bölgesi
  2. zirai don

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