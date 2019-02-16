Marmara’da ahşap bina yandı Balıkesir’in Marmara ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap bir bina yandı.

Balıkesir’in Marmara ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ahşap bir bina yandı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Hükümet Caddesi Sinarit sokak’ta Sevim Öksüz’e ait ahşap binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler binayı tamamen sararken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı, Marmara İtfaiye Grup Amirliği kısa sürede olay mahalline gelerek yangına müdahale etti.

İtfaiye aracınıngiremediği dar ve dik merdivenleri bulunan sokağa itfaiye erleri yangına uzun hortumlarla su ve köpük sıkarak, çevrede bulunan evlere sıçramasını önledi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın büyümeden tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Bacadan çıkan kıvılcımdan kaynaklandığı tahmin edilen yangın için soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.