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Marmara'da 05:36'da korkutan deprem

Yalova merkezli olmak üzere saat 05:36’da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Bursa ve Tekirdağ gibi çevre illerde de hissedildi.

30 Kasım 2018 Cuma 06:04
Marmara'da 05:36'da korkutan deprem

Marmara Bölgesi'nde birçok kişi güne deprem ile uyandı. Saat 05.36'da YalovaÇınarcık merkezli bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın 4.1, Kandilli Rasathanesi'nin ise 4.3 olarak açıkladığı İstanbul dahil birçok kentte hissedildi.

Depremin ardından çok sayıda kullanıcı sosyal medya hesaplarından depremi yazdı

Prof. Dr. Tüysüz depremi değerlendirdi

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Yalova'da meydana gelen depremle ilgili son bilgileri aktardı. Prof. Dr. Okan Tüysüz şunları söyledi:

"Halkımıza geçmiş olsun. Telaş edilebilecek bir şey söz konusu değil. İstanbul'da deprem olmasını beklediğimiz fay, şu anki depremin oldukça kuzeyinde. Şu an o fay üzerinde bir deprem olmadığını söyleyebiliriz. Ancak önemli olan depreme hazırlıklı olmak. Bu konuda 1999'dan bu yana çok çeşitli uyarılar yapıyoruz. Ancak hazırlıklarımızın tamam olmadığı yetkili ağızlar tarafından da ifade edilebilmektedir. Deprem herhangi bir zamanda, herhangi bir anda olabilir.

Marmara Denizi'nin güneyinde olduğu için Bursa çevresi, Tekirdağ civarında deprem hissedilmesi olağandır. Ama bunu kısa bir zaman içerisinde izlemek mümkün olacaktır. Deprem üzerinden çok kısa süre geçtiği için o konuda yeterli bilgi sahibi değiliz. Tahminde bulunmak mümkün.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 06:04
  1. Yalova
  2. Tekirdağ
  3. Bursa
  4. deprem
  5. yalova
  6. çınarcık
  7. İstanbul

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