Marmarabirlik’ten PTT ile iş birliği

Yurt içi ve yurtdışında pazar payını sürekli artıran Marmarabirlik, Bursa PTT Başmüdürlüğü ile online satış protokolü imzaladı. Yapılan anlaşma doğrultusunda Marmarabirlik’e aitürünlerin satışına www.epttavm.com adresinde başlandı.

Dünyada 54 ülkeye ihracat yapan yurt içinde ülkemizin her noktasına ulaşan Marmarabirlik, ürün satış yelpazesinigenişletmek adına bir adım daha attı.Online satışlarınıwww.e-marmarabirlik.com.tradresinden gerçekleştiren Marmarabirlik,PTT ile deiş birliğine gitti. Bu doğrultuda Bursa PTT Başmüdür Vekili Hüseyin Salman,Başmüdür Yardımcısı Hasan Olcay, Pazarlama ve Satış Müdürü Serdal Özüsağlam’ınMarmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve Genel Müdür İsmail Acar ile yaptıkları görüşmenin ardından iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokoldenduyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hidamet Asa,”Ülkemizde geçmişte herkesin yolunu beklediği ve uzun bir süredir yaptığı hamlelerle gururkaynağımız olan PTT gibi güzide bir kuruluş ile yaptığımız bu anlaşma bizi fazlasıyla mutlu etmiştir. Yapılan işbirliği ile Marmarabirlik’in marka tanınırlığı artacak ve ürün satışlarımıza da olumlu katkı sağlayacaktır. PTT Başmüdür Vekilimiz Hüseyin Salman’a bölgenin en önemli geçim kaynağı olan zeytini ve Marmarabirlik’i tercih etmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu iş birliğinin her iki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bursa’ya özgü ürünlerin satıldığı www.epttavm.com adresinde “Bursa Posta Pazarı” adında dükkan açılırken, Marmarabirlik’e ait ürünlerin satışına başlandı.