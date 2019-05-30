Marmarabirlik’ten öykü yarışması

Marmarabirlik, “Kooperatifçilik ve Zeytin” konulu öykü yarışması düzenledi. Birliğe bağlı 8 kooperatifin yer aldığı bölgelerdeliseli öğrencilerinin katıldığı yarışmada birincilik ödülünü İznik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Züleyha Ateş, ‘Kara Elmas’ eseri ile kazandı.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Marmarabirlik önemli bir etkinliğe daha imza attı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100.Yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Kooperatifçilik ve Zeytin” konulu öykü yarışmasına ilgi yoğundu. Birliğe bağlı 8 kooperatifin (Mudanya, Gemlik, Orhangazi, İznik, Mürefte, Bandırma, Edincik, Erdek, Marmara Adası) yer aldığı ilçe ve bölgelerde eğitim gören lise öğrencilerininkatıldığı yarışmada birbirinden güzel eserler ortaya çıktı.

Yarışmada birincilik ödülünü İznik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10/A sınıfı öğrencisi Züleyha Ateş ”Kara Elmas” adlı eseri ile kazandı. Yine Anadolu Lisesi 11/A sınıfından Elif Sena Uslu “Sezar’ın tacı, kooperatif Ağacı” eseri ile ikinci, “Yeşil Zeytin” eseri ile Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi 10/C sınıfından Elif Keskin ise üçüncü oldu. Mürefte Çok Programlı Anadolu Lisesi 11/AL sınıfından Sinem Tepe “Bir Okul Hayatı” eseri ile mansiyon ödülünü kazanırken, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Rabia Küçüköner “Zeytin Kız” eseri ile beşinci oldu. Öykü yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri ve plaketleri Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yönetim kurulu üyeleri ve Genel Müdür İsmail Acar tarafından verildi.

Başköy tesislerinde düzenlenen ödül töreninde bir konuşma yapan Asa, “Katılımınız ve başarılarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum.Bölgemizin tarımsal üretim anlamında en önemli geçim kaynağı olan zeytin veüreticilerimizin bir araya gelerek güç birliği oluşturduğu kooperatifçiliğin, siz gençlerimiztarafındandaha iyi bilinmesini istedik.Marmarabirlik olarak hayata geçirmeyi düşündüğümüzbir diğersosyal sorumluluk projemizisekooperatiffaaliyet alanı içinde yer alan ilçelerimizde fiziki şartları kötü ve ihtiyacı olan okullarımızıboyatarak güzelleşmesine katkı koymak istiyoruz. Yapılacak bu çalışma için, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin vereceği karar doğrultusunda gerekli adımlar atılacaktır. Yönetim kadememiz, idari kadromuz ve çalışanlarımızın bir arada olduğu ekiple“Okullarımızı güzelleştiriyoruz” adı altında ki bu projemizi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.