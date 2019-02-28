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Marmarabirlik’te Erdek’te toplandı

Marmarabirlik’e bağlı 6 Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa başkanlığında Erdek’te toplandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:06
Marmarabirlik’te Erdek’te toplandı

Marmarabirlik’e bağlı 6 Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa başkanlığında Erdek’te toplandı.


Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, birlik yönetim kurulu üyeleri ile Marmarabirlik’e bağlı 6 Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nin Yönetim Kurulu başkan ve yöneticileri, Erdek’egelerek, S.S. 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi’nin yeni yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.


Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda konuk edilen Asa ve beraberindeki heyet, Erdek Zeytin Tarım Kooperatifi’nin 17 Şubat 2019 tarihinde yapılan seçimli Olağan Genel Kurulu’nda yönetime seçilen Abdullah Şenol ve ekibine birlik adına başarı dileğinde bulunuldu.


Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Olağan Genel Kurulu’nda Erdek’li zeytin üreticisinin ‘Gök Mavi, Deniz Mavi’ ilkesiyle hareket ederek seçim sandığında doğru karar verdiğini söyleyen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, bu başarının yönetim kuruluna ait olduğuna değindi. Asa, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Marmarabirlik’e bağlı bütün Kooperatiflerimizin Başkan ve yöneticileri burada. Bu da çok büyük bir mesaj. Bütün kooperatifler olarak biriz birlikteyiz. Erdek kooperatifinin de yanındayız. Bugüne kadar geçmişle ilgili hiç konuşmadık, sustuk. Bundan sonra susmayacağız. Erdekli zeytin üreticilerimiz her şeyi bilecekler. Bundan sonra sahalardayız. Erdek köy ve mahallelerini gezerek gerçekleri üreticilerimize anlatacağız. Bazı şahıslar Erdek kooperatifine çok büyük zarar verdiler. Bununla da kalmadılar. Hem Marmarabirlik’e hem de yakın çevrelerine de büyük zarar verdiler. Bunların sorumlusunu da Erdek halkı çok iyi biliyor. İşte o kişilere Erdek halkı öyle bir cevap verdi ki, bu dersi asla unutmayacaktır” dedi.


Türkiye’nin zeytin devi Marmarabirlik’in Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, beraberinde Gemlik, Mudanya, Orhangazi, İznik, Edincik ve Mürefte Zeytin Tarım Satış Kooperatifi başkan ve yöneticileri olmak üzere Erdek’tebirlik beraberlik mesajı verdi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 16:06
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