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-Marmarabirlik’in Turquality başarısı

Dünyanın en büyük sofralık zeytin üreticisi Marmarabirlik, global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:05
-Marmarabirlik’in Turquality başarısı

Dünyanın en büyük sofralık zeytin üreticisi Marmarabirlik, global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Marmarabirlik, Ticaret Bakanlığının ihracat yapan firmalara sunduğu imkânlar çerçevesinde Turquality marka destek programına dâhil edilen Türkiye’de ilk kooperatif oldu.


2010 yılından bu yana ilkleri yaşayan zeytin ve zeytin yağı ihracatında ilk defa birincilik ödülü alan, kurulduğu günden bugüne kendi öz kaynaklarıyla ilk defa 2017 yılında kâr payı dağıtan, 51,500 ton ürün alarak tarihinde en yüksek alım miktarını gerçekleştiren, dünyada ilk defa zeytin üzerine lisanslı depoculuk kuran, ilk defa ilk 500 sanayi kuruşu içinde 347’de yer alan Marmarabirlik, Türkiye’de bir kooperatif olarak ilk defa Turquality marka destek programına dâhil edildi.


Dünyanın devlet destekli ilk ve tek marka destek programı olan Turquality’ye kooperatif ve birliklerin de dâhil edilmesi için çaba sarf edenMarmarabirlik’e müjdeli haberi Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay verdi. Turagay, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ile yaptığı görüşmede, Marmarabirlik’inTurquality programına alındığının müjdesini verirken, bundan sonra da Marmarabirlik’e her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirtti.


2017 yılında yapılan tebliğ değişikliği ile kooperatif ve birliklerin Turquality programına müracaat etme imkânının sağlanmasıyla birlikte, 4 Ekim 2018 tarihinde resmî başvuru yapılmıştı.Marmarabirlik, kurumsal yönetim, marka, pazarlama ve tedarik zinciri performansı ile bilgi teknolojileri gibi gerekli bütün kriterleri incelenmesive uygun bulunması sonucundamarka destek kapsamına dâhil edildi.


Marka destek programı; yurtdışında Marmarabirlik’in marka gücünü artırmak üzere yapılacak olan tanıtım, reklam ve pazarlama giderleri, yurtdışı ofis, depo ve mağaza kiraları, dekorasyonu, yurtdışı reyon kirave yurtdışı showroom kira ve dekorasyonu çalışmalarına destek olacaktır.


Marmarabirlik, Turqualty marka destek programı çerçevesinde hedef bölge olarak bugüne kadar satışların az olduğu Orta Doğu’yu belirlerken, bu doğrultuda özellikle Irak’ta kapsamlı çalışmalar yapılacağı belirtildi.


TicaretBakanlığı’nın ihracat yapan firmalara sunduğu marka destek programına kabul edilmeleri hakkında açıklama yapan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ”Kooperatif ve birliklerin Turquality kapsamına alınması için büyük çaba sarf ettik. Bu doğrultuda yaptığımız girişimler neticesinde, uluslararası pazarda küresel bir oyuncu olma adına çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Dünya genelinde bilinen bir marka olma yolunda çok önemli bir adım daha attık. Marmarabirlik, marka destek programı ile çok daha büyüyecek veüreticinin gücüne güç katacaktır. Hedefimiz, 2023 yılına kadar ihracatımızı katlayarak artırmaktır. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 54 ülkeye doğrudan ihracat gerçekleştiren vedünya standartlarında üretim yapan birliğimiz, Ar-Ge faaliyetleri, inovatif çalışmalarla her geçen gün marka değerini artırmaktadır” ifadelerini kullandı.


“32 Bin ortağımız her şeyin en güzelini hak ediyor, bu başarı hepimizin” diyen Başkan Asa,”Türkiye’de ilk defa bir kooperatif marka destek programına dahil edildi. Mevcudu muhafaza etmek kolaydır. İlkleri başarmak zordur. Bizilkleri başarmayı kendimize ilke edindik. Çünkü zeytin üreticisiher şeyin en güzelini hak ediyor. 2010 yılında göreve geldiğimizde hedefimiz Marmarabirlik’i zirveye taşımaktı. Sizlerle birlikte başardık. Şimdi ise hedefimiz zirvede kalıcı olmaktır. Tüketicilerimiz, bundan sonrada Marmarabirlik reklamlarını bir Alman, bir Amerikan bir Rus kanalındagörebilecektir.Büyümemize büyük katkı sağlayacak olan Turquality marka destek programına kabul edilmemizle ilgili desteklerini esirgemeyen Ticaret Bakanlığımız,Maliye Bakanlığımız, ilgili diğer Bakanlıklarımıza ve her konuda zeytin üreticisinin kuruluşu Marmarabirlik’in yanında olanhükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz. ’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:05
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