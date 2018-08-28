Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulundu.28 Ağustos 2018 Salı 12:32
İzmir, Manisa, Kütahya, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İzmir, Manisa, Kütahya, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde öğleden sonra beklenen gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı bildirildi.
VATANDAŞLARDAN TEDBİRLİ OLMALARI İSTENDİ
Açıklamada, vatandaşlar ile yetkililerden ani sel, su baskını ve yıldırım riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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