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Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulundu.

28 Ağustos 2018 Salı 12:32
Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye sağanak uyarısı

İzmir, Manisa, Kütahya, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İzmir, Manisa, Kütahya, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde öğleden sonra beklenen gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı bildirildi.

VATANDAŞLARDAN TEDBİRLİ OLMALARI İSTENDİ

Açıklamada, vatandaşlar ile yetkililerden ani sel, su baskını ve yıldırım riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 12:32
  1. Manisa
  2. Kütahya
  3. İzmir
  4. Bursa
  5. Balıkesir
  6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  7. sağanak yağış

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