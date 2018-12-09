0553 313 94 23

Marmara ve Ege için sağanak uyarısı

09 Aralık 2018 Pazar 23:07
Marmara ve Ege için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara ve Ege bölgelerindeki bazı illerde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanağın öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Tekirdağ'da, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde görülecek yağışın ise Kıyı Ege'den başlayarak zamanla bölge genelinde etkisini arttırması ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde İzmir, Aydın, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Muğla'da çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Yetkililer ve vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskınları ve yıldırım düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 23:07
  1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  2. sağanak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden fırtına uyarısı
    1. Meteorolojiden fırtına uyarısı
    2. Fransa İçişleri Bakanı "Müslümanlar..
    3. Sudan'dan flaş Türkiye açıklaması!
    4. ABD'de Senatör Graham'den Kaşıkçı..
    5. Meteoroloji'den o iller için kritik..
    6. Mısır'da Afrika ülkelerinin..
    7. Bakan Soylu, Guterres ile görüştü
    8. Marmara ve Ege için sağanak uyarısı
    9. Soylu, BM Genel Sekreteri Guterres ile..
    10. Bahreyn'de Şura Meclisi üyeleri tayin..
    11. Katar'dan flaş Katar açıklaması!..
    12. Erdoğan'dan kadın voleybolculara..
    13. Gözenekleri sıkılaştıran doğal losyon..
    14. En sağlıklı yağlar hangileri?
    15. Denizli'deki silahlı bıçaklı kavga
    16. Down sendromuna sahip hastaların..
    17. Çocuğunuzu enfeksiyondan nasıl..
    18. Bipolar bozuklukta erken teşhis önemli!
    19. Basketbol: Toplu sonuç
    20. Süleyman Soylu devreye girdi!..
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe