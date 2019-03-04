0553 313 94 23

Marmara ve Avşa okullarında deprem ve yangın tatbikatı

Sivil Savunma Günü Haftası etkinlikleri kapsamında Marmara ve Avşa’da okullarda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:16
Marmara ve Avşa okullarında deprem ve yangın tatbikatı

Sivil Savunma Günü Haftası etkinlikleri kapsamında Marmara ve Avşa’da okullarda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Marmara ile Avşa Adalarında öğrencilerin öğrenim gördüğü okullarda düzenlenen tatbikat öncesi, öğrencilere deprem ve yangın anında neler yapılacağı anlatıldı.


Uygulamalı olarak gerçekleştirilen tatbikatta yaralanan öğrencilere 112 Acil Servis ekipleri müdahale ederken, okul bahçelerinde yakılan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Marmara İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekiplerce okullarda gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatları hakkında yapılan açıklamada, “Çocukların afet durumunda neler yapmaları gerektiğini öğrenmeleri açısından tatbikatın önemli olduğu belirtilirken, "Deprem, yangın ve acil durumlarla ilgili bir haftanın içerisindeyiz. Okullarımızda öğrencilerimiz anı ve o heyecanı yaşasın istedik. Bu bilinç ve kültürün oluşması amacıyla acil durumlarda ne yapılacağını bilmeleri, hangi numaralara ulaşmaları gerektiğini ve tahliye kanallarını öğrenmeleri amacıyla bu tatbikatları yaptık”denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:16
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti adayı Akdoğan’dan CHP adayı Günel’e eleştri
    1. AK Parti adayı Akdoğan’dan CHP adayı..
    2. Kapalıçarşı'da altın
    3. İran, Hollandalı diplomatları kovdu
    4. Hilmi Güler: “Ordu’nun potansiyelini..
    5. Antalya'da korkutan görüntü! Paniğe..
    6. Başkan Kale’ye plaketli hizmet..
    7. Ekrem İmamoğlu’ndan ‘İstiklal Caddesi’..
    8. Özalp ilçesinde ‘Kök Hücre ve Kan..
    9. Ahmet Aras; “Bodrum’u kültür ve..
    10. Mehmet Özsilek BB Erzurumspor'dan..
    11. Avusturya Başbakanı Kurz'a "Bozkurtlu"..
    12. Avusturya Başbakanı Kurz'a "Bozkurtlu"..
    13. İş dünyası ’İstihdam Seferberliği’nden..
    14. Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu..
    16. Bafra’da kenevir ekimi bilgilendirme..
    17. "Yiğitseniz çıkın birlikte o dörtlü..
    18. Başkan Çınar belediye personelleriyle..
    19. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir..
    20. Hız tutkunu gencin feci sonu!
    21. Kahramanmaraş’ta oryantiring yarışları..
    22. "Uluslararası Avrasya Kitap..
    23. Ayvalık’ın güleryüzü Ziya Eryavuz son..
    24. Akşener ve Uysal Mersin’de
    25. Marmara ve Avşa okullarında deprem ve..
    26. Karaca Ailesinden Reşit Alkan’a destek
    27. Kadınhanı Şehir Konağı Bakan Kurum’un..
    28. Çin, gözaltındaki 2 Kanada vatandaşını..
    29. Polonya’da savaş uçağı düştü, pilot..
    30. ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile iş yerlerini..
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk