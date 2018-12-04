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Marmara Üniversitesi ve PTT'den Kampüs Kart için iş birliği

İmzalanan protokolle üniversitenin idari ve akademik personeli ile 85 bin öğrenci, yemekhane, kütüphane ve geçiş alanlarında Kampüs Kart kullanacak

04 Aralık 2018 Salı 13:44
Marmara Üniversitesi ve PTT'den Kampüs Kart için iş birliği

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi ile PTT arasında, Kampüs Kart Paylaşımı Projesi iş birliği protokolü imzalandı.

Marmara Üniversitesi rektörlük binasında gerçekleştirilen törende konuşan rektör Prof. Dr. Erol Özvar, Kampüs Kart'ın üniversitelerin en çok ihtiyaç duyduğu akıllı uygulamalardan olduğunu söyledi.

Özvar, kartın yemekhane, geçiş alanları, kütüphane ve elektronik karta ihtiyaç duyulan alanlarda önemli bir gereksinim olduğunu ifade ederek, Marmara Üniversitesi olarak bu ihtiyaçlarını PTT ile yaptıkları anlaşma ile gidereceklerini belirtti.

Projeyi, büyüklük açısından Türkiye’nin en önemli Kampüs Kart projelerinden biri olarak niteleyen Özvar, emek ve desteği bulunan PTT ve Marmara Üniversitesi yöneticileri ile çalışanlarına da teşekkür etti.

Özvar, idari, akademik personel ve yaklaşık 85 bin öğrencinin kullanacağı kartların şubat ayı sonu itibarıyla kullanıma hazır olacağını ifade etti.

- Üniversiteyle iş birliği

PTT AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik ise PTT'nin tarihine değinerek, kurumun her zaman insanların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olduğunu anlattı.

Bozgeyik, bugün geçmişle geleceği birleştiren modern bir yapıya büründüklerini ve dünyadaki teknolojik yenilikleri de takip ederek, yerli ve milli hale getirdiklerini dile getirdi.

PTT'nin kargo, e-ticaret ve bankacılık alanlarında yaptığı çalışmalardan da bahseden Bozgeyik, PTT AVM platformu ile dünyanın birçok ülkesine yerli ürünler gönderdiklerini kaydetti.

Bozgeyik, ayrıca Ar-Ge ve inovasyon alanlarında üniversite ile iş birliği yaparak, birikimlerinden istifade etmek istediklerini aktardı.

Törenin sonunda, Bozgeyik ve Özvar birbirlerine çeşitli hediyeler verdi.


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 13:44
  1. Kampüs Kart Uygulama Projesi
  2. Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar
  3. PTT A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik

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